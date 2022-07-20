هجوم ببصمة داعش يسقط 6 قتلى من الشرطة العراقية

2022/07/20 | 13:43 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ستة من عناصر الشرطة الاتحادية العراقية، وأصيب 7 آخرون في هجوم وقع، ليل الثلاثاء- الأربعاء 20 يوليو (تموز)، في منطقة نائية تقع على بعد 140 كيلومتراً شمال العاصمة بغداد، نسب لتنظيم "داعش"، كما أفاد مصدر عسكري لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن "ستة عناصر من الشرطة الاتحادية قتلوا، وأصيب 7 آخرون بجروح".

وأضاف، أن "عشرة إلى 15 عنصراً في تنظيم "داعش" هاجموا نقطة للشرطة الاتحادية بعد منتصف الليل (الأربعاء).



وطال الهجوم أكثر من ساعة".

ولم تتبن أي جهة الهجوم بعد.



ووقع الهجوم في منطقة الجلام في محافظة صلاح الدين، في منطقة لا تزال تنشط فيها خلايا "داعش".

وسيطر تنظيم "داعش" على مناطق شاسعة في عام 2014 بالعراق وسوريا المجاورة، لكنه هزم في البلدين على التوالي في عامي 2017 و2019.

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وفي حين نجحت القوات العراقية في القضاء على التنظيم بعد معارك دامية، لا تزال خلايا منه تنشط في بعض المناطق البعيدة عن المدن، وتستهدف بين الحين والآخر مواقع عسكرية.

وأواخر أبريل (نيسان)، قتل جنديان عراقيان في تفجير انتحاري شمال بغداد.



وتنفذ القوات العراقية مراراً عمليات لملاحقة المتبقين من عناصر التنظيم.

وأشار تقرير صادر عن مجلس الأمن الدولي في يناير (كانون الثاني) 2022 إلى أن التنظيم "حافظ على قدرته على شن الهجمات بمعدل ثابت في العراق، بما في ذلك تنفيذ عمليات كر وفر ونصب الكمائن وزرع القنابل على جنبات الطرق، مع تركز نشاطه بشكل ملحوظ في محافظات كركوك وديالي وصلاح الدين".

وكان آخر انفجار دموي في العاصمة وقع في يوليو (تموز) 2021، عشية عيد الأضحى، وراح ضحيته العشرات غالبيتهم من الأطفال.

وأعلن العراق رسمياً في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) أن وجود قوات "قتالية" أجنبية في البلاد انتهى مع نهاية عام 2021، وأن المهمة الجديدة للتحالف الدولي الذي جاء لمساعدة العراق في مكافحة "داعش"، استشارية وتدريبية فقط.

ولا يزال 2500 عسكري أميركي وألف عسكري من التحالف منتشرين في ثلاث قواعد عسكرية عراقية.

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