برلمان بلجيكا يصوت اليوم على معاهدة تبادل سجناء مع إيران مثيرة للجدل

2022/07/20 | 14:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعي النواب البلجيكيون الأربعاء إلى إقرار مشروع معاهدة يثير جدلا حول التسليم المتبادل لسجناء مع إيران يرى منتقدوها أنهاتفتح الباب أمام الإفراج عن عميل إيراني مدان بتهمة “إرهابية”.ويتوقع أن يقر النص الذي سبق ووافقت عليه اللجان في السادس من يوليو بغالبية النواب خلال النهار في جلسة عامة أخيرة قبل عطلةالصيف النيابية.لكن […]

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