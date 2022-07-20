عمليات كربلاء تعلن نجاح الخطة الخاصة بتفويج الحجاج

2022/07/20 | 14:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – كربلاءأعلنت قيادة عمليات كربلاء المقدسة، اليوم الأربعاء، عن نجاح الخطة الخاصة بتفويج الحجاج.

وقال قائد العمليات الفريق الركن علي الهاشمي في مؤتمر صحفي عقده مع قائد شرطة المحافظة اللواء أحمد زويني، إن "الخطة الخاصة بتفويج الحجاج كانت ناجحة ومميزة عن السنوات الماضية"، مضيفا ان "هذه الخطة اشتركت فيها مختلف القطعات العسكرية بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية".

وتابع ان "طريق الحج من منفذ عرعر الى كربلاء المقدسة كان مفتوحاً على مدى 24 ساعة".

فيما أكد زويني، أن "الخطة كانت مميزة في استقبال الحجاج"، مبيناً أن"هناك تنسيقاً عالياً بين القوات الأمنية، ومع العتبات المقدسة لاستقبال الحجاج من المحافظات وإسكانهم في مدن الزائرين".

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