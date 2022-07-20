المالكي: مصممون على تشكيل حكومة خدمية

2022/07/20 | 14:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي بمكتبه، 07/20/2022، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة...

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