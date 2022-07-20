2022/07/20 | 14:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تعصف الانشقاقات بتحالف السيادة الذي يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وكان اخرها انسحاب الأمين...

ظهرت المقالة السباق على المناصب والوزارات يقطع أوصال تحالف السيادة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السباق على المناصب والوزارات يقطع أوصال تحالف السيادة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السباق على المناصب والوزارات يقطع أوصال تحالف السيادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).