هذا هو المفتاح لإعادة الاقتصاد العالمي للعمل مرة أخرى

2022/07/20 | 15:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال سلاسل التوريد العالمية في حالة من الفوضى العارمة، تعطل تسليم البضائع، وتزيد من مشاكل الشركات وتغذي الارتفاع العالمي في التضخم

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