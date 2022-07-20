2022/07/20 | 15:05 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بمعدلات مرتفعة ....طرق العراق تحصد أرواح المدنيين) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: BKBykbj_Whw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بمعدلات مرتفعة ....طرق العراق تحصد أرواح المدنيين) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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