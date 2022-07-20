التعليم تعلن إطلاق برنامج المنحة الأمريكية لدعم الجامعات بمجالات البيئة والطاقة المتجددة

2022/07/20 | 15:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، إطلاق المنحة الأمريكية الخاصة بالمبادرة الداعمة للجامعات الجنوبية في مجالات البيئة والطاقة المتجددة.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "تم إطلاق المنحة الامريكية الخاصة بالمبادرة الداعمة للجامعات الجنوبية لتجهيز مركز أبحاث البيئة وتعزيز أبحاث الطاقة المتجددة في جامعات البصرة وذي قار وميسان والمثنى، خلال حفل الإطلاق الذي أشرفت عليه منظمة هيأة البحث والتبادل الدولي (IREX)"، مبينا ان "حفل الاطلاق، اقيم بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي ورؤساء وممثلي الجامعات الجنوبية وأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف والمتابعة".

وأكد وزير التعليم في كلمته، أن "الجامعات العراقية تمتلك من الكفاءات والطاقات القادرة على إدارة وتحقيق برامج التنمية المستدامة"، مشيرا الى "أهمية التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية في مجالات دعم البنى التحتية وتوفير المناخات الإيجابية المسؤولة عن خدمة المجتمع".

وأوضح، أن "برنامج المنحة الخاصة بالمبادرة الداعمة للجامعات الجنوبية لتجهيز مركز أبحاث البيئة وتعزيز أبحاث الطاقة المتجددة في جامعات البصرة وذي قار وميسان والمثنى يمثل خطوة باتجاه الشراكات العلمية والتعليمية المنتجة التي تلبي وتستجيب للمتطلبات المعرفية المعاصرة وتفتح المجال باتجاه فرص التعاون العلمي في المجالات الحيوية والعمل الجاد على دعم البحث العلمي والخدمات التعليمية".

بدورها أشارت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، الى "أهمية هذه المبادرة الى تركز على المجالات البيئية والطاقة المتجددة التي تشكل هدفا أساسيا من أهداف التنمية المستدامة في العراق".

واستعرض المشرف على مشاريع منظمة آيركس لوري ميسون ورؤساء وممثلو الجامعات العراقية "مسارات التعاون في هذه البرامج ولاسيما ما يتعلق منها ببناء القدرات والتدريب على مواجهة التحديات وانتاج الحلول المستدامة وتطوير الإمكانات المختبرية في مجالات البحث العلمي حتى تتحقق أهداف ورسالة مؤسسات التعليم العالي في العراق على غرار التجارب العالمية المتقدمة".

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