2022/07/20 | 15:08 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور لقصف تركي استهدف مصيفا سياحيا في دهوك: 4 ضحايا و10 إصابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/20 | 15:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور لقصف تركي استهدف مصيفا سياحيا في دهوك: 4 ضحايا و10 إصابات) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور لقصف تركي استهدف مصيفا سياحيا في دهوك: 4 ضحايا و10 إصابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).