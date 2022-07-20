كردستان.. جرحى بقصف مدفعي تركي يستهدف مصيفا سياحيا في زاخو

2022/07/20 | 15:09 - المصدر: وكالة خبر

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قصفت المدفعية التابعة للجيش التركي، اليوم الأربعاء، إدارة زاخو المستقلة ومنطقة “باتيفا” في إقليم كوردستان العراق.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن القذائف سقطت على مصيف “برخ” السياحي في زاخو واسفرت عن سقوط عدد من الجرحى.

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