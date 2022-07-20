عزم يعلن تحركه للاستحواذ على كرسي الحلبوسي

2022/07/20 | 15:09 - المصدر: وكالة خبر

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كشف القيادي في تحالف عزم فارس الفارس، الاربعاء، عن سعي تحالفه للاستحواذ على كرسي رئاسة البرلمان، مبينا رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر يشعر بالاحباط من تحالفه مع محمد الحلبوسي.

وقال الفارس إن “تحالف عزم يريد رئاسة مجلس النواب وسيعمل للوصول إليها وان اقالة رئيس البرلمان قرار بحاجة الى استعدادات معينة “.

واضاف ان “الانشقاق داخل تحالف السيادة ستحدث قبل اختيار رئيس الجمهورية”، مشيرا الى أن “الخنجر يرى انه لم يصل الى ما يريده بتحالفه مع الحلبوسي”.

وأوضح الفارس، أن “تحالف عزم لن يتنازل عن استحقاقاته وينتظر الوقت المناسب وان الخلافات حول منصب رئاسة الوزراء سيحل خوفا من المستقبل”.

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