التعليم تعلن فتح التقديم على استمارتي تعديل الترشيح وقبول خريجي السنة السابقة

2022/07/20 | 15:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي، اليوم الأربعاء، فتح نافذة

التقديم إلى استمارتي تعديل الترشيح

وقبول خريجي السنة السابقة 2021/2020.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، أن "الت

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