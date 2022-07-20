انهيار الشبكة.. انقطاع تام للكهرباء في عدة محافظات

2022/07/20 | 15:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت، اليوم الاربعاء، محافظات واسط

والبصرة وذي قار وميسان، و المثنى،

انقطاعا تاما للكهرباء بسبب خروج محطات

عن العمل وانهيار تام في الفولتية.

وقال مصدر مطلع في حديث لوكالة نون

الخبرية، ان "محافظات الب

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