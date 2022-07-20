جرحى بقصف مدفعي تركي يستهدف مصيفا سياحيا في إقليم كردستان

2022/07/20 | 15:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت المدفعية التابعة للجيش التركي،

اليوم الأربعاء، قضاء زاخو ومنطقة

"باتيفا" في محافظة دهوك شمال العراق.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن القذائف

سقطت على مصيف "برخ" السياحي في زاخو

واسفرت عن سقوط عدد

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