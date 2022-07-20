2022/07/20 | 15:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lABqm8LCwxM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل إلى وزيرالتربية و التعليم العراقي !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عاجل إلى وزيرالتربية و التعليم العراقي !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).