2022/07/20 | 15:26 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 شهيدا ومصابا بقصف مدفعي تركي على مصيف سياحي بدهوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/20 | 15:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (24 شهيدا ومصابا بقصف مدفعي تركي على مصيف سياحي بدهوك) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (24 شهيدا ومصابا بقصف مدفعي تركي على مصيف سياحي بدهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).