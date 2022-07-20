حصيلة أولية: 4 قتلى و 10 مصابين بقصف تركي عنيف استهدف مصيفا في دهوك (فيديو)

2022/07/20 | 15:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ دهوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بقصف التركي على مصيف برخ في زاخو بدهوك.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أنه "وقع 4 قتلى و 10 مصابين بقصف مدفعي تركي استهدف مصيف برخ السياحي في قضاء زاخو بمحافظة دهوك".

وقال مدير أسايش دركار، نيجيرفان خليل في زاخو لـ (بغداد اليوم)، أن "عدد الضحايا جراء القصف التركي ارتفع إلى ما لا يقل عن 10 شهداء كحصيلة اولية قابلة للارتفاع".

وأضاف خليل أن "أغلب الضحايا من النساء والأطفال ولا تزال عملية إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى مستمرة".

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