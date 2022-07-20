المالكي يبجث مع بلاسخارت المستجدات السياسية والأمنية في العراق

2022/07/20 | 15:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بمكتبه، اليوم الأربعاء، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت ، وبحث معها المستجدات السياسية والأمنية في العراق.

وقال بيان لمكتب المالكي تلقته (بغداد اليوم)، انه "جرى خلال اللقاء التداول في مختلف القضايا والمستجدات السياسية والامنية التي يشهدها العراق والمنطقة ، فضلا عن الحوارات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة ".

واشار المالكي حسب البيان، الى، ان "قوى الاطار التنسيقي وحلفائه مصممون على تشكيل حكومة خدمية منسجمة تلبي طموح العراقيين جميعا ، وتابع ان الاطار حقق تقدم كبير في موضوع مرشح رئاسة الوزراء واليوم بدات اللجنة المكلفة بدراسة اسماء المرشحين اعمالها ومن المؤمل قريبا جدا حسم هذا الملف والبدء في اليات تشكيل الحكومة ، مجددا الدعوة الى القوى الكردية لحسم مرشح رئاسة الجمهورية سريعا ".

واوضح المالكي، ان "على الحكومة القادمة اضافة الى تقديم الخدمات واستعادة هيبة الدولة العمل على تصحيح مسار العملية السياسية واجراء انتخابات جديدة بعد اجراء التعديلات على قانون الانتخابات ، داعيا المجتمع الدولي والمنظمة الاممية لدعم العراق في تجاوز التحديات".

وتشهد العملية السياسية حوارات بين كل المكونات السياسية من اجل تشكيل الحكومة المقبلة.

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