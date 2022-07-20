لافروف: لا يوجد منتصر في الحرب النووية ولا يجوز أن تندلع تلك الحرب أبداً

2022/07/20 | 16:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في لقاء خاص وحصري لشبكة RT ووكالة “نوفوستي” الروسيتين، تحدث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، حول أبرز القضايا الراهنة على الساحة الدولية.لقد تغيرت المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس، ولم تعد تقتصر على دونيتسك ولوغانسك فحسب.إذا … Readmore

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