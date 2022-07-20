السفيرة الامريكية في بغداد: العراق هو حجر الزاوية لمنطقة الشرق الاوسط والشعب العراقي لا يريد سيطرة المليشيات

2022/07/20 | 16:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت السفيرة الأميركية آلينا رومانوسكي، العراق بأنه حجر الزاوية لمنطقة الشرق الاوسط، وهو أهم الشركاء الستراتيجيين لبلادها، متوقعة أن الشعب العراقي لا يريد سيطرة المليشيات، التي تقوض الوضع في البلاد.وقالت رومانوسكي خلال لقاء مع مجموعة من الاعلاميين ان “هناك … Readmore

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