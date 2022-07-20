المرور تصدر توجيها جديدا يخص الدراجات

2022/07/20 | 16:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء، توجيها جديدا يخص الدراجات بكافة انواعها.

وقالت المديرية في بيان، ان “مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق الربيعي وجه اصحاب الدراجات كافة بمراجعة دوائر تسجيل مديرية المرور العامة في بغداد والمحافظات، وتسجيل الدراجات”.

واضافت انه “تم منح فرصة لهم الاول من ايلول المقبل”، مشددة على انه “ستتم تشديد محاسبة المخالفين”.

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