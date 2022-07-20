فون دير لايين: روسيا تستخدم الغاز” سلاحاً” ضد الاتحاد الأوروبي

2022/07/20 | 16:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين روسيا اليوم الأربعاء، باستخدام الغاز” سلاحاً” ضد الاتحاد الأوروبي بخفضها الإمدادات بشكل جذري، داعية الدول السبع والعشرين الأعضاء إلى الاستعداد لتوقف كامل.

وأضافت عند تقديمها خطة المفوضية لخفض استهلاك الغاز في دول الاتحاد “روسيا تمارس ابتزازاً وتستخدم الغاز سلاحاً.



وفي حال حصول انقطاع كبير لا بل كامل في امدادات الغاز (الروسية) يحب أن تكون أوروبا مستعدة”.

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