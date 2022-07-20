فرصة سانحة لمرضى السكري.. وداعا للأنسولين

2022/07/20 | 16:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرع الفريق أولا في فك شفرة طريقة عمل S100A9 في الفئران المصابة بمرض السكري.

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