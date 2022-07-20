اتحاد الكرة يشترط تسجيل 36 نقطة على الأندية المشاركة في دوري التراخيص

2022/07/20 | 16:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اشترط الاتحاد العراقي بكرة القدم، على الأندية الراغبة بالمشاركة في دوري التراخيص الموسم المقبل، تسجيل 36 نقطة للمشاركة في البطولة.وقال عضو اللجنة أحمد الموسوي في المؤتمر الصحفي الاسبوعي لاتحاد الكرة إن “الاتحاد العراقي وبحسب تعليمات الاتحاد الآسيوي، اشترط على الأندية العراقية الرابعة في المشاركة بالدوري الموسم المقبل بتسجيل 36 نقطة”.وتابع أن […]

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