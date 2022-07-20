2022/07/20 | 16:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..اكد رئيس نادي القاسم حسين علي حسين، اليوم الاربعاء، أن النادي يعاني من تدهور كبير في الوضع المادي؛ كونه نادياً أهليَّاً غير تابع لمؤسسات الدولة .وقال حسين في تصريح تابعه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس نادي القاسم: نمتلك 160 مليون دينار فقط والمشاركة بممتاز الكرة تحتاج اموال المركز الخبري الوطني.

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