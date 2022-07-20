الحلبوسي يدعو الحكومة إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في حادثة القصف في دهوك

2022/07/20 | 16:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعدعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، الحكومة إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في حادثة القصف في دهوك.وقال الحلبوسي بتغريدة على حسابه بموقع (تويتر) وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع) "لا ينبغي أن يكون العراق ساحةً مفتوحةً لتصفية الحسابات الإقليمية والصراعات الخارجية، ويدفع لأجلها العراقيون فواتير الدماء بلا طائل".وأضاف "ندعو الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق، واعتماد كلِّ السبل؛ لحفظ البلاد، وحماية أبناء الشعب".وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، استشهاد 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين جراء قصف مدفعي عنيف على أحد مصايف مدينة دهوك.

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