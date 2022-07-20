السيسي يتحدث عن فرص واعدة في مصر.. ويحصل على أعلى وسام في صربيا

2022/07/20 | 17:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر تمتلك فرصا واعدة للاستثمار مع تحديث البنية التحتية اللازمة، داعيا رجال الأعمال في صربيا إلى المشاركة في المشروعات القومية في مصر.وأضاف الرئيس المصري خلال كلمته، بمؤتمر صحفي مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش أن اجتماعه اليوم بنظيره الصربي يعد تتويجا للجهود المشتركة على مدار الفترة الماضية لدفع التعاون الثنائي بين البلدين ولوضع إطار استراتيجي متكامل تضمنه الإعلان المشترك الصادر عن الزيارة بشأن الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، والذي يحمل أيضا تصورا مشتركا لمختلف أوجه ومجالات التعاون في كافة المجالات، وسبل دفعها في الفترة المقبلة بما يؤكد الإرادة السياسية المشتركة في هذا الشأن ويمهد لمرحلة جديدة من الشراكة التي تربط بين البلدين.

وتابع: توافقت رؤانا خلال المباحثات، على أهمية مواصلة آلية المشاورات السياسية بين البلدين، واللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي، وذلك لأهميتها في دفع وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات، بالإضافة إلى النظر في إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والتبادل التجاري في المنتجات الزراعية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومنح الرئيس الصربي وسام الجمهورية الصربية، إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما شهد السيسي وفوتشيتش توقيع بعض اتفاقيات التعاون في مجالات عدة.

المصدر: القاهرة 24

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