دراغي يدعو الأحزاب الإيطالية إلى «ميثاق ثقة» جديد لإنقاذ الحكومة

2022/07/20 | 17:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الأربعاء، إلى عملية «إعادة بناء» لـ«ميثاق الثقة» بين الأحزاب المنضوية في الائتلاف الحاكم من أجل إنقاذ الحكومة التي تواجه أزمة جراء انسحاب حركة «خمس نجوم»، الأسبوع الماضي.

وأكد دراغي في خطاب أمام مجلس الشيوخ أن «الحل الوحيد، إذا كنا لا نزال نريد البقاء معاً، يكمن في إعادة بناء هذا الميثاق من أساساته، بشجاعة وتفانٍ ومصداقية»، مضيفاً: «هذا ما يطالب به الإيطاليون».



وخلال هذه الكلمة التي سيعقبها عصراً، تصويت على الثقة، بدا دراغي حازماً مع الأحزاب السياسية بقوله: «إيطاليا ليست بحاجة إلى ثقة صورية تختفي أمام تدابير صعبة يتعين اتخاذها».



وقد وجّه سؤالاً مباشراً إلى الأحزاب والبرلمانيين قائلاً: «هل أنتم مستعدون لإعادة بناء هذا الميثاق؟ هل أنتم مستعدون لتأكيد هذا الجهد الذي بذلتموه في الأشهر الأولى والذي ضعف لاحقاً؟».



وأكد دراغي أن «كل الإيطاليين» يريدون «إجابة عن هذا السؤال».

وتفيد استطلاعات الرأي أن أغلبية الإيطاليين يتمنّون بقاء «سوبر ماريو» على رأس ائتلاف الوحدة الوطنية الموسع الذي يضم أطيافاً تتنوع من اليسار وصولاً إلى اليمين المتطرف.



وشدد دراغي على أن «إيطاليا قوية بوحدتها»، مضيفاً أن التحديات المحلية من إنعاش اقتصادي ومكافحة التضخم وإيجاد وظائف، والخارجية من تحقيق الاستقلالية على صعيد الطاقة والحرب في أوكرانيا، التي تواجهها إيطاليا، والاتحاد الأوروبي «تتطلب حكومة تكون حقاً قوية ومتضامنة، وبرلماناً يواكبها عن قناعة».



ووجّه دراغي رسالة إلى حركة «خمس نجوم» التي تدافع بشراسة عن مدخول الحد الأدنى المعمّم الذي يريد اليمين إلغاءه، معتبراً أنه «مهم للحد من الفقر» و«يمكن تحسينه».



وكذلك تطرق إلى تدبير آخر تعتبره الحركة أساسياً وهو الحد الأدنى للأجور، قائلاً: «علينا المضي قدماً في هذا الاتجاه».



ومن المقرر إجراء تصويت على الثقة في مجلسي البرلمان، بدءاً بمجلس الشيوخ الأربعاء، ومن ثم في مجلس النواب، الخميس، بما يتيح توضيح الصورة بعد الأزمة التي نجمت عن انسحاب حركة «خمس نجوم» خلال تصويت مفصلي في مجلس الشيوخ.



وطالب زعيم «خمس نجوم» جوزيبي كونتي الذي خلفه دراغي في رئاسة الحكومة، بأخذ أولويات الحركة في الاعتبار، خصوصاً تحديد حد أدنى للأجور.

(وكالات)

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