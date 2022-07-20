2022/07/20 | 17:06 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايرث نيوز/ خسرت نتفليكس قرابة مليون مشترك في 3 أشهر فقط، لكن الخبر رغم مأساويته إلا أنه أسعد الشركة التي كانت تخشى حدوث الأسوأ.
وأعلنت الشبكة الرائدة في قطاع البث تحت الطلب أنها خسرت 970 ألف مشترك بين نهاية مارس/آذار ونهاية يونيو/ حزيران، بدلا من مليوني مشترك كانت تتوقع أن تفقدهم خلال هذه الفترة.
وتعوّل […]
ظهرت المقالة نتفليكس تخسر مليون مشترك في 3 أشهر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتفليكس تخسر مليون مشترك في 3 أشهر.) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأعلنت الشبكة الرائدة في قطاع البث تحت الطلب أنها خسرت 970 ألف مشترك بين نهاية مارس/آذار ونهاية يونيو/ حزيران، بدلا من مليوني مشترك كانت تتوقع أن تفقدهم خلال هذه الفترة.
وتعوّل […]
ظهرت المقالة نتفليكس تخسر مليون مشترك في 3 أشهر.
أولاً على ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتفليكس تخسر مليون مشترك في 3 أشهر.) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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