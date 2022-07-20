نتفليكس تخسر مليون مشترك في 3 أشهر.

2022/07/20 | 17:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خسرت نتفليكس قرابة مليون مشترك في 3 أشهر فقط، لكن الخبر رغم مأساويته إلا أنه أسعد الشركة التي كانت تخشى حدوث الأسوأ.وأعلنت الشبكة الرائدة في قطاع البث تحت الطلب أنها خسرت 970 ألف مشترك بين نهاية مارس/آذار ونهاية يونيو/ حزيران، بدلا من مليوني مشترك كانت تتوقع أن تفقدهم خلال هذه الفترة.وتعوّل […]

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