مقتل سيّاح بقصف

2022/07/20 | 17:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 5 مدنيين على الأقلّ، الأربعاء، وأصيب 20 آخرون بجروح بقصف تركي طال منتجعا سياحيا في زاخو بإقليم كردستان شمال العراق، حسبما نقلت فرانس برس عن مصادر محلية.

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