2022/07/20 | 17:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت وكالة نون الخبرية على نسخة من

كتاب بامضاء نائب رئيس رابطة شركات

السفر والسياحة في العراق موجه من

الرابطة الى رئيس هيئة السياحة تحذر فيه

من اجراءات افعال يتعرض لها العراقيون

الراغبون بالسفر الى تر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة تكشف عن خروقات امنية لمكتب تابع للسفارة التركية.. كيف يجني (كيت وي) مليون دولار من العراقيين يومياً ؟) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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