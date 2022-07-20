لم يحدد الجهة المعتدية.. بيان حكومي يؤكد استشهاد وجرح 31 عراقيا بقصف مدفعي في زاخو

2022/07/20 | 17:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم

الأربعاء، بياناً رسمياً حول القصف

التركي الذي استهدف محافظة دهوك وأوقع

ضحايا ومصابين، فيما أشارت إلى فتح

تحقيق فوري بالحادث.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة نون

الخب

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