العراق يفتح تحقيقاً بعد القصف التركي على مصيف بدهوك

2022/07/20 | 17:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

‎أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، بياناً رسمياً حول القصف التركي الذي استهدف محافظة دهوك مؤخراً وأوقع ضحايا ومصابين، فيما أشارت إلى فتح تحقيق فوري بالحادث.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "‎تؤكد انه وفي تمام الساعة 1350 من هذا اليوم الموافق العشرين من شهر تموز الجاري تعرض مصيف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق إلى قصف مدفعي عنيف ادى الى استشهاد 8 مواطنين وجرح 23 مواطن آخر جميعهم من السياح المدنيين تم إخلائهم إلى قضاء زاخو".

وأضافت، أن "القائد العام للقوات المسلحة أمر بالتحقيق الفوري بالحادث و إيفاد وزير الخارجية ونائب قائد العمليات المشتركة وسكرتير سيادته الشخصي وقائد قوات حرس الحدود إلى محل الحادث للوقوف على حيثياته وزيارة الجرحى".

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