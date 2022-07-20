حصيلة جديدة لضحايا القصف التركي الذي استهدف دهوك

2022/07/20 | 17:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر أمني، اليوم الأربعاء، حصيلة جديدة لضحايا القصف التركي الذي استهدف مصيف "برخ" في دهوك.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القصف المدفعي التركي الذي استهدف مصيف برخ في محافظة دهوك أسفر عن وقوع 7 قتلى، و 24 جريحاً".وبين، أن "الضحايا والمصابين بينهم نساء وأطفال".وكان المصدر قد أفاد للسومرية نيوز، في وقت سابق من اليوم، بإن مصيف برخ بقضاء زاخو تعرض لقصف مدفعي تركي ادى الى مقتل 4 اشخاص واصابة 10 اخرين كحصيلة أولية.

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