2022/07/20 | 17:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: us63sxdRZZg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدكتور رياض الاسماعيلي : العراق اعتاد على تعقيد المشهد السياسي عقب كل انتخابات برلمانية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الدكتور رياض الاسماعيلي : العراق اعتاد على تعقيد المشهد السياسي عقب كل انتخابات برلمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).