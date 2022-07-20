محافظ الأنبار: اكتشاف آبار نفطية في النخيب والثرثار

2022/07/20 | 17:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ الأنبار علي فرحان، اليوم الأربعاء، اكتشاف العديد من الآبار النفطية الجديدة في النخيب والثرثار.

وقال فرحان، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الحكومة المحلية في الأنبار عملت على تهيئة الأجواء للاستكشافات النفطية ووفرت الجهد الأمني للشركات في المحافظة"، معرباً عن أمله بأن "تخطو وزارة النفط خطوات لاستكمال الاستكشافات النفطية بعد إلغاء العقد مع الشركة الكورية".

وأكد، أن "الحكومة المحلية تتابع ملف الاستكشافات مع وزارة النفط والشركات السعودية - الأمريكية بالشراكة"، لافتاً إلى أنه "تم اكتشاف العديد من الآبار النفطية الجديدة في النخيب والثرثار، ولدى وزارة النفط الأرقام بالحقول الجديدة المستكشفة".

وتابع، أن "المحافظة تحتوى على كميات كبيرة من مادة الغاز ومن النوعية المهمة"، معرباً عن أمله في "استثمار الثروات الطبيعية في المحافظة لتحسين الواقع الاقتصادي وواقع الكهرباء من خلال استثمار حقول الغاز والنفط".

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