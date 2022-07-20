الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف المتقاعدين: تصل إلى 25 مليون دينار

2022/07/20 | 17:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، عن إطلاق وجبة جديدة من سلف المتقاعدين.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، أنه "تم إطلاق وجبة جديدة من سلف المتقاعدين التي تبدأ من 5 ملايين وحتى 25 مليوناً، بعد استكمال كافة إجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات".

وأضاف البيان، أن "التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات"، مؤكداً، أن "الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج لسلف الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية والمتقاعدين".

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