لماذا عادت بورصات الخليج للارتفاع بقوة ؟ محللون يجيبون

2022/07/20 | 17:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: سجلت مؤشرات بورصات الخليج ارتفاعات قوية في ختام تعاملات الأربعاء، تزامناً مع مواصلة المتعاملين تنفيذ عمليات شراء انتقائي للأسهم الكبرى التي من المتوقع أن تعلن عن نتائج أعمال ربعية قوية وانتشار تقارير تؤكد المضي قُدماً في رفع …

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