انباء عن تاجيل اجتماع الاطار التنسيقي لاختيار مرشح رئيس الحكومة المقبلة

2022/07/20 | 17:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: افادت انباء الاربعاء 07/20/2022، عن تاجيل اجتماع الاطار التنسيقي لاختيار مرشّحٍ لرئاسة الحكومة المقبلة....

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