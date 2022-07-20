قيادي في الإطار التنسيقي يكشف ملامح تشكيل الحكومة الجديدة.. أكثر من النصف للإطار

2022/07/20 | 17:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

كشف قيادي في الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية، باستثناء التيار الصدري، يوم الأربعاء، ملامح التشكيلة الحكومية المرتقبة وتقاسم الحقائب الوزارية في الكتل الشيعية والسنية والكردية.

وقال القيادي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في حديث لوكالة خبر برس (واخ)، انه “بحسب برنامج الحكومة الجديدة التي يعمل الإطار التنسيقي على تشكيلها ستتكون من 22 وزارة”.

وأضاف أن “12 وزارة ستكون من نصيب الإطار التنسيقي، و4 وزارات لتحالف السيادة، و4 وزارات للأحزاب الكردية، ووزارتين لتحالف عزم”.

وأشار القيادي إلى أن “6 وزارات من حصة الإطار التنسيقي ستكون من نصيب التيار الصدري، على الرغم من انسحابهم من العملية السياسية، إلا ان قادة الإطار التنسيقي شبه اتفقوا على مشاركة التيار الصدري في الحكومة وحصولهم على مناصب وزارية”.

وأوضح أنه “في حال رفض الصدريون الوزارات المخصصة لهم، فإن وزارتين من الوزارات المخصصة لهم ستذهب الى التركمان والمسيح”.

وختم بالقول “سيتم إبلاغ التيار الصدري بالمناصب الوزارية المخصصة لهم بعد اتفاق الهيئة العامة للإطار على المرشح المكلف لمنصب رئيس مجلس الوزراء”.

ويوم امس الثلاثاء، عقد قادة الاطار التنسيقي اجتماعاً في منزل رئيس المجلس الاسلامي الاعلى في العراق همام حمودي، وانتهى بتشكيل لجنة لاختيار المرشحين لمنصب رئيس الوزراء.

وقال قيادي في الإطار لوكالة خبر برس (واخ)، إن “اللجنة تضم كلاً من الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس المجلس الاعلى همام حمودي، وممثل حزب الفضيلة عبد السادة الفريجي”.

واضاف، ان “اللجنة ستقدم تقريرها إلى قيادة الإطار يوم الأربعاء (اليوم)”، مشيرا الى ان “التقرير يحتوي على أسماء المرشحين وفق المواصفات المتفق عليها في الاجتماعات السابقة وهم حيدر العبادي، ومحمد شياع السوداني، وعبد الحسين عبطان، وعلي الشكري، وقاسم الأعرجي”.

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