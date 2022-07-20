الكاظمي يرسل وفداً الى مكان القصف في دهوك للتحقيق بالحادث وزيارة الجرحى

2022/07/20 | 17:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، صدور توجيه من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإيفاد وزير الخارجية ووفد أمني إلى منطقة القصف في دهوك وزيارة الجرحى.

وقال رئيس الخلية اللواء سعد معن لوكالة خبر برس (واخ) إن “القائد العام للقوات المسلحة أوفد وزير الخارجية ونائب قائد العمليات المشتركة وسكرتيره الشخصي وقائد قوات حرس الحدود إلى مكان القصف للتحقيق بالحادث وزيارة الجرحى”.

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