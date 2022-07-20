2022/07/20 | 17:34 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن عايشت إصابة بعض أقاربها في البصرة جنوبي العراق ترفض الطبيبة صبيحة محمد تقاضي أجور التحاليل من مرضى السرطان لأسباب إنسانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. طبيبة عراقية ترفض تقاضي أجور التحاليل من مرضى السرطان) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. طبيبة عراقية ترفض تقاضي أجور التحاليل من مرضى السرطان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).