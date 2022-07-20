حرائق الغابات تنتشر في أنحاء المملكة المتحدة تزامنًا مع موجات حرارة غير مسبوقة

2022/07/20 | 18:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت النيران قرب لندن مع مواجهة المملكة المتحدة أعلى درجات حرارة مسجلة، حسبما ذكر مكتب MET للأرصاد الجوية.

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