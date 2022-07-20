تحذيرات من خطورة “القنطور” النوع الفرعي الجديد لـ “كوفيد-19”

2022/07/20 | 18:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أوضح الأكاديمي سيرغي نيتيسوف، مدير مختبر التكنولوجيا النانوية الحيوية والأحياء الدقيقة والفيروسات بجامعة نوفوسيبيرسك، مدى خطورة النوع الفرعي “القنطور” لـ “كوفيد-19”.

ويشير العالم في مقابلة تلفزيونية، إلى أن المقصود هنا نوع فرعي لمتحور “أوميكرون”، الذي كما يبدو ينتقل أسرع من سابقه.



ومع ذلك نأمل أنه أضعف منه.

ويضيف، كانت طفرات “ألفا” و”بيتا” و”غاما” و “دلتا” تمثل تطورا لنسخة ووهان الأصلية، التي انتشرت في أنحاء العالم.



لذلك يجب أن نواجه “القنطور” بنفس الإجراءات التي واجهنا فيها الطفرات المتغيرات السابقة.

ووفقا له، ضمن مجموعة الخطر الأشخاص الذين أعمارهم فوق 60 عاما، ومن يعاني من مرض السكري بنوعيه الأول والثاني وكذلك الأشخاص الذين خضعوا لعمليات زرع الأعضاء ويتناولون الأدوية اللازمة، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وكذلك الذين لم يطعموا أو لم يصابوا بالمرض.



لذلك يوصي بضرورة التطعيم وكذلك تجنب الأماكن العامة وارتداء الكمامات.

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