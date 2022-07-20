2022/07/20 | 18:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، القادم من نادي يوفنتوس الإيطالي، لمدة ثلاثة مواسم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي روما، على موقع “تويتر”، فيديو يوثق لحظات وصول ديبالا إلى روما وخضوعه للكشف الطبي، وتوقيع العقود مع مسؤولي النادي، ثم ارتداء قميص “الذئاب”.

ورحب حساب “الذئاب” بديبالا، قائلا: “مرحبا باولو ديبالا..



يسعد النادي أن يؤكد التعاقد مع المهاجم العالمي”.

وأضاف: “اللاعب وقع على عقد مع روما لمدة 3 سنوات قادمة، حيث سينتهي عقده مع النادي في 30 يونيو 2025”.

وقالت تقارير إن ديبالا سيحصل على راتب سنوي يبلغ 6 ملايين يورو شاملة المكافآت.

وانتهى عقد باولو ديبالا (28 عاما) مع يوفنتوس بنهاية الشهر الماضي، واتفق الطرفان على الانفصال عقب رحلة دامت 7 سنوات مع “السيدة العجوز”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روما يعلن رسميا التعاقد مع ديبالا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روما يعلن رسميا التعاقد مع ديبالا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).