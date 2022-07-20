بيان حكومي بشأن القصف في دهوك والكاظمي يصدر توجيها

2022/07/20 | 18:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض مصيف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق إلى قصف مدفعي.

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