2022/07/20 | 18:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرح 4 نقاط..الصدر يعلق على القصف التركي: زادت من وقاحتها

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