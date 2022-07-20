2022/07/20 | 18:22 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طرح 4 نقاط..
الصدر يعلق على القصف التركي: زادت من وقاحتها
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طرح 4 نقاط.. الصدر يعلق على القصف التركي: زادت من وقاحتها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الصدر يعلق على القصف التركي: زادت من وقاحتها
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طرح 4 نقاط.. الصدر يعلق على القصف التركي: زادت من وقاحتها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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