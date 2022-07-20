2022/07/20 | 18:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حمل الامين العام لعصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الاربعاء، حكومة تصريف الاعمال وحكومة اقليم كردستان القيام بمسؤولياتهما للحفاظ على ارواح المدنيين.

ووجه الخزعلي في تغريدة له على تويتر عدداً من المطالب الى البرلمان بعد القصف التركي ...



هذه تفاصيلها:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي يوجه عدداً من المطالب الى البرلمان بعد القصف التركي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي يوجه عدداً من المطالب الى البرلمان بعد القصف التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).