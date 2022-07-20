العراق والأمم المتحدة يبحثان ملفي مخيم الهول وسنجار

2022/07/20 | 19:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الأربعاء، ملفي مخيم الهول وسنجار.

وقال مكتب الاعرجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم الأربعاء ، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، إذ تم استعراض الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، فضلا عن بحث ملفي مخيم الهول وسنجار".

وشدد الأعرجي، على أهمية أن "يأخذ المجتمع الدولي دوره في إنهاء ملف مخيم الهول، لما يمثله بقاء هذا المخيم من خطر حقيقي على العراق والمنطقة، مؤكدا تعاون العراق مع المجتمع الدولي، لإنهاء هذا الملف".

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