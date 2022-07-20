الخارجية الكويتية تستنكر الهجوم الارهابي الذي استهدف قوات الشرطة في صلاح الدين

2022/07/20 | 19:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، إدانتها واستنكارها للهجوم الارهابي الذي استهدف قوات الشرطة الاتحادية العراقية في صلاح الدين وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وقالت الخارجية الكويتية في بيان اطلعت عليه وكالة خبر برس (واخ) أن “دولة الكويت تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الشرطة العراقية الاتحادية في منطقة مطيبيجة الواقعة شرقي محافظة صلاح الدين وأدى إلى مقتل وإصابة عدداً من عناصر الشرطة”.

وأكدت “وقوف دولة الكويت إلى جانب الأشقاء في العراق وتأييدهم في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم ومواجهة الإرهاب”.

وتقدمت الوزارة الكويتية بالتعازي إلى حكومة وشعب الجمهورية العراقية الشقيقة وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني في صلاح الدين، وكالة خبر برس (واخ)، بأن عناصر تنظيم داعش هاجموا نقاطاً تابعة للفوج الرابع من اللواء 17 في الفرقة الخامسة من الشرطة الاتحادية، في قرية المالحة التابعة لقاطع مطيبيجة بين ديالى وصلاح الدين، وأسفر عن سقوط ست ضحايا و7 جرحى.

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